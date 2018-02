Deel dit artikel:











Plofkraak mislukte twee keer, toch 30.000 euro schade Foto: News United

ARNHEM - Plofkrakers hebben vorig jaar in Doetinchem twee nachten achter elkaar geprobeerd om een bank te kraken, dat blijkt uit een uitzending van Bureau GLD. In beide gevallen mislukte de kraak, maar er is wel veel schade: 30.000 euro.

In de uitzending van het opsporingsprogramma vraagt de politie aandacht voor de plofkraak van april vorig jaar. Ook zijn daar bewakingsbeelden te zien. Op 25 april proberen ze het voor de eerste keer, maar de twee daders vertrekken na een paar minuten alweer. Een dag later is het opnieuw raak, nu wordt er onder meer een draad uitgerold en wordt de automaat met een koevoet bewerkt. De kraak mislukt opnieuw, maar de schade aan de automaat is fors. Volgens de bank is de totale schade 30.000 euro. De politie hoopt dat door het uitzenden van de bewakingsbeelden de twee daders worden herkend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl