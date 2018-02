Deel dit artikel:











Hans Driessen na verkiezingen geen wethouderskandidaat Foto: RN7

BEUNINGEN - Wethouder Hans Driessen van de gemeente Beuningen is na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet beschikbaar voor nog een termijn. Driessen is verbonden aan D66.

Driessen is op dit moment wethouder van Financiën, Onderwijs en Toerisme, maar wil zich gaan richten op een baan buiten de politiek. Hij is niet de enige die het wethouderschap vaarwel zegt. Eerder gaf Jan Kersten, wethouder Zorg en Welzijn, ook al aan zich niet meer kandidaat te stellen. Alleen Piet de Klein van de partij BN&M zou dan nog overblijven. Zie ook: Hans Driessen na verkiezingen geen wethouderskandidaat Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl