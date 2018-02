Deel dit artikel:











Politie zoekt flessen sambuca en wodka na dood Nathalie Foto: William Hoogteyling (eerdere zoektocht) Foto: Politie

BUREN - De politie is op zoek naar een fles sambuca, een fles wodka en een optrekstang van Bruce Lee in verband met de dood van de 21-jarige Nathalie uit Buren. Zij kwam op nieuwjaarsochtend om het leven bij een brand in een appartementencomplex.

Sectie op haar lichaam maakte toen duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een 46-jarige Tielenaar zit vast op verdenking van betrokkenheid. De politie vraagt bij Bureau GLD aandacht voor de zaak. De spullen die de politie nu zoekt zijn vermoedelijk door de verdachte ergens achtergelaten. Dat kan zijn op de route van Buren, via het voetpad, naar Geldermalsen of ergens in Buren. De politie benadrukt dat de spullen niet aangeraakt mogen worden bij vondst. Tekst gaat verder onder video: Eerder werd er ook bij de vijver naast het appartementencomplex aan de Concorde in Buren gezocht. In de woning van Nathalie werden brandsporen aangetroffen. Verdachte dood Nathalie voorlopig niet vrij

Opnieuw zoektocht rond woning vermoorde Nathalie (21) Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

Bureau GLD wordt woensdagavond om 17.20 uur uitgezonden