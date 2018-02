Deel dit artikel:











Verdachte woningoverval herkend: 'In 3 minuten maken ze je leven kapot' Foto's: Screenshot Opsporing Verzocht

LIENDEN - Een van de verdachten van de woningoverval in Lienden begin vorig jaar is herkend. Het is de vrouw. Bureau GLD besteedde meerdere keren aandacht aan de brute overval op een echtpaar in het Betuwse dorp door de vrouw en twee mannen.

Bij de overval werd de bewoner meermaals geschopt en geslagen. Hij hield er gebroken en gekneusde ribben, een wond op zijn hoofd, een blauw oog en schaafwonden over zijn hele lijf aan over. Opsporing Verzocht stond dinsdagavond bij de overval stil. 'In drie minuten maken ze je hele leven gewoon kapot', zei de vrouw van het stel geëmotioneerd tijdens de uitzending. De politie liet vorig jaar november bewakingsbeelden van de worsteling zien in de hoop dat iemand een van de verdachten zou herkennen. Dat gebeurde uiteindelijk meer dan een jaar na de overval. De vrouw die aanbelde, werd herkend. Ze vroeg aan de deur om een flesje water. Toen de man daaraan gehoor wilde geven stond hij plotseling oog in oog met twee overvallers. De mannen droegen donkere kleding en bivakmutsen. Eerder deden de twee al hun verhaal bij Omroep Gelderland: Inmiddels heeft het echtpaar nieuwe bewakingscamera's. 'We voelen ons redelijk veilig', zegt de bewoonster. Zie ook: Brute woningoverval Lienden; politie komt met nieuwe beelden Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl