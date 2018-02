'Oorsuizen kan iemand helemaal kapot maken'

Bijna 70 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft soms een piep, fluit, brom of ruis in hun oren. Eén op de tien heeft hier permanent last van. In de Week van het Oorsuizen wordt campagne gevoerd om jongeren bewust te maken van de gevaren van onder meer harde muziek.

Maar het komt niet alleen voor bij jongeren. José Leijten uit Nijmegen heeft er al 28 jaar last van. 'Het is vergelijkbaar met de toon van een stemvork. De ene keer is die harder dan de andere, vooral als ik stress heb. Ik zocht naar tevergeefs naar oplossingen, maar uiteindelijk was ik fysiek en geestelijk helemaal kapot. Ik zag de zin van leven ook niet meer. Ik werd er suïcidaal van. Dat is gelukkig opgelost via psychiatrie en begeleiding van andere zorgverleners.'

Ze moest haar leven wel helemaal aanpassen voor haar aandoening. 'Ik ga geen stressvolle situaties meer aan, omdat die toon dan weer opspeelt. Die toon is er nu ook, want die zit er altijd. Maar ik heb er mee leren leven. Ik heb toentertijd een hobby gevonden die mij heel veel rust geeft, namelijk tuinieren. Dat is heel goed tegen de stress.'

José Leijten helpt haar lotgenoten ook. 'Ik zit in het bestuur van de stichting Hoor Mij, afdeling Gelre. We organiseren informatiebijeenkomsten, die heel druk worden bezig. Daar komen niet alleen oudere mensen op af, maar ook veel jongeren. We doen ook iets gezelligs, maar het onderwerp oorsuizen en slechthorendheid komen dan ook naar voren. Dan krijg je het gevoel dat je niet alleen staat.'