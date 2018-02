Film uit 1967 met stormachtige beelden duikt op in Alphen aan de Maas

De film van Alphen aan de Maas uit 1968 is binnenkort eindelijk weer in volle glorie te bewonderen. De Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM) was jaren op zoek naar het origineel van de Adolfs-dorpsfilm uit dat jaar. Adolfs-dorpsfilms werden gemaakt door de Enschedese ondernemer Johan Adolfs. Hij reisde met zijn filmers stad en land af om dorpsfilms op te nemen. De films werden vaak bekostigd door organisaties en ondernemers uit het dorp.

De historische werkgroep WHAM zocht naar oude krantenartikelen over vertoningen, deed diverse oproepen en plaatste vele berichten, maar de film kwam maar niet boven water. Tot eind vorig jaar een inwoner met een doos oude filmspoelen naar de werkgroep stapte. Het bleek te gaan om de bewuste beelden: opnames uit 1967, gemaakt op een stormachtige zomerdag in Alphen.

Dolblij met de beelden

De Alphense amateur-historici zijn dolblij met de vondst en hebben de film inmiddels laten digitaliseren. Het dorpje deed diverse keren enthousiast mee aan Omroep Gelderland-programma's als Ronde van Gelderland en Zomer in Gelderland. Dat leverde prijzen op waarmee eerder Alphen-films werden gedigitaliseerd.

De Gelderse dorpsfilms die op dinsdagen te zien zijn in het TV Gelderland-programma Ons Dorp, eindigen steevast met een soort parade van verenigingen en dorpelingen die ook sterk doet denken aan de optocht tijdens Zomer in Gelderland. Een kleine gemeenschap die zich presenteert en trots is op haar identiteit en geschiedenis.

Bejaardenbond betaalt

De film van Alphen is ooit gekocht door de plaatselijke Seniorenvereniging EDO (toen nog Bejaardenbond), maar daarna uit het zicht verdwenen. Uitgerekend in het jaar waarin de historische werkgroep 10 jaar bestaat is de film eindelijk teruggevonden. WHAM gaat nu de beelden bekijken en beschrijven en mogelijk komend najaar vertonen en op dvd uitbrengen.

Meer informatie over de dorpsfilm van Alphen aan de Maas is op te vragen door een mail te sturen aan wham@alphenaandemaas.com

Heeft u ook een Adolfs-film in bezit laat het dan weten via onsdorp@gld.nl

Bekijk de beelden: (Let op: er is geen geluid te horen)