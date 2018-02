Nog geen spoor van vermiste Judith en Guluzar

ARNHEM - De politie zoekt nog steeds naar twee vermisten. De 15-jarige Guluzar Ipek uit Oosterbeek is sinds 22 januari spoorloos. Judith Mulder (35) uit Lichtenvoorde heeft nog langer niets van zich laten horen. Zij verdween op 2 januari.

Volgens woordvoerder van de politie Ruud Visser hebben meldingen over Mulder nog geen resultaat gehad. 'Ze zou ergens zijn gesignaleerd. Helaas hebben we haar daar niet aangetroffen. We hebben contact met de familie', zegt Visser.

Het onderzoek naar de verdwijning van de 15-jarige Guluzar loopt, zegt de woordvoerder. 'De collega’s die belast zijn met deze vermissing lopen alle lijnen uit.'

Zie ook: