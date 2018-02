Vrouwen aan de top in West Maas en Waal

WAMEL - De lokale SP in de gemeente West Maas en Waal gaat met Willeke van Ooijen als lijsttrekker de verkiezingen in. De partij heeft de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma rond.

Opvallend is dat op op de kandidatenlijst een groot aantal vrouwen staat. De top tien bestaat voor de helft uit vrouwen. Volgens de lijsttrekker en huidig fractievoorzitter Van Ooijen zet die trend zich in de gehele top 20 van de partij door.

Kijk hier voor de hele kieslijst

'Geen blad voor de mond'

Over de lijsttrekker zegt de partij: 'De afgelopen vier jaar heeft de fractie onder haar leiding bewezen geen blad voor de mond te nemen en afwijkende meningen niet uit de weg te gaan. Vooral op het terrein van de zorg staat zij bekend om haar vasthoudendheid, waarbij de SP van mening is dat mensen de hulp moeten krijgen die ze nodig hebben. In haar raadsperiode heeft altijd het belang van de inwoners van West Maas en Waal op de eerste plaats gestaan.'