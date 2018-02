Deel dit artikel:











Brandweer blust brandende auto Foto: ANP

APELDOORN - De politie in Apeldoorn onderzoekt een autobrand in de Rijnstraat. Die woedde in de nacht van zondag op maandag.

De brandweer heeft het vuur geblust. De politie is een buurtonderzoek gestart. Bovendien is ze op zoek naar getuigen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl