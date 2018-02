Eerbeek in de oorlog: elf doden door V1-bom

EERBEEK - 23 februari 1945 staat bij de oudere Eerbekenaren in het geheugen gegrift. Op die dag stort een V1-bom neer in het dorpje aan de Veluwezoom. De gevolgen zijn verwoestend, er vallen elf doden en dertig gewonden.

Het is half elf 's morgens als de bom midden in het centrum van Eerbeek neerkomt. De ravage is enorm. Het huis van Jaap te Hennepe stort in en vliegt in brand. Hij kan nog net uit het brandende huis komen, maar de twee inwonende evacués raken bekneld tussen de balken en zijn reddeloos verloren.

Aan de overkant van de straat vallen nog meer doden. Daar staat een basisschool, waarin ook evacués zijn ondergebracht. Vier lokalen worden volledig verwoest en zeven vrouwen en vier mannen uit Arnhem komen om.

Willem van Houtum uit Uchgelen schrijft die dag in zijn dagboek:

's Morgens om tien uur komt bij bewolkte hemel een formatie bommenwerpers recht over in richting Duitsland. Een half uur later passeert een tweede groep. De eerste keren om 11 uur terug. Het zijn kleine formaties die ook recht over vliegen. Wij horen 's middags dat er vanmorgen om 10.30 uur een V-1 op de school te Eerbeek is gevallen. Hierin bevonden zich vele evacués. De school en drie aangrenzende huizen zijn helemaal verwoest. Willem van Houtum - Uchgelen

Kom ik hier ooit weer uit?

Jan Willemsen, een evacué uit Arnhem, overleeft de inslag, hij beschrijft later: “Ik moet direct na de V-I inslag bewusteloos zijn geraakt. Pas na ongeveer tien uur kwam ik bij. Ik zat op mijn hurken in een eenmansgat van een meter diep, bedolven onder het puin. Zelfs mijn handen, die ik boven het hoofd had geklemd, kon ik niet meer bewegen. Mijn enige gedachte was: kom ik hier ooit weer uit?” Na dertien uur wordt zijn hulpgeroep gehoord en kan hij bevrijd worden.

Vier jaar geleden onthulde Jan Willemsen een plaquette die herinnert aan de traumatische gebeurtenis. De herdenkingsplaquette staat op het kruispunt Stuyvenburchstraat - Illinkstraat, vlakbij de plek waar de bom neerstortte.

Meer lezen over Brummen en Eerbeek in de oorlog? Piet Willemsens schreef een boek ‘Oorlog in een dorp aan de IJssel, Brummen-Eerbeek 1940-1945’