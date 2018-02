Deel dit artikel:











Politieke avond in Epe: burger aan het woord Foto: Ons Mooi Epe

EPE - De lokale vereniging Ons Mooi Epe organiseert een politieke avond in die gemeente, waarbij leden en niet-leden kunnen praten over een drietal onderwerpen dat speelt in Epe.

Op 28 februari is iedereen uitgenodigd in de Middenstip, vanaf 19.30 uur. De avond gaat specifiek over drie onderwerpen: bestuurscultuur, burgerparticipatie en de plannen rond Lelystad Airport. In aanloop hiernaartoe stelde Ons Mooi Epe een manifest op, dat door enkele lokale politieke partijen is onderschreven. Die partijen zullen ook aanwezig zijn op de avond. Oud-burgemeester van Heerde, Inez Pijnenburg, zal op deze avond als gespreksleider het geheel in goede banen leiden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl