De Lokale Partij wil er zijn voor Nijkerk en al zijn kernen

NIJKERK - De Lokale Partij heeft het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst rond. Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met inbreng van hetbestuur en de leden. Lijsttrekker is Patricia van Loozen, momenteel wethouder in Nijkerk.

Het verkiezingsprogramma is gericht op een solide, leefbare en sociale gemeente, die bestaat uit ruim 42.000 inwoners. Het verkiezingsprogramma van De Lokale Partij kent basisbegrippen als integriteit, zorg voor elkaar, vertrouwen en toekomstvisie. Kijk hier voor de kandidatenlijst In een persbericht is te lezen dat de Lokale Partij staat voor alle kernen van de gemeente Nijkerk: 'Wij vinden dat elke kern haar eigenheid moet behouden met de juiste voorzieningen. De Lokale Partij is er voor al die mensen die er zowel persoonlijk als zakelijk bij betrokken zijn.' Kernwaarden zijn: ● Wij zullen altijd uitgaan van uw belang.

● De Lokale Partij is door iedereen en voor iedereen

● Wij willen de grootste partij worden en meebesturen op lokale ontwikkelingen Kijk hier voor het hele verkiezingsprogramma Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl