18-jarige geeft geld aan overvallers na zien groot keukenmes Foto: Wikimedia Commons/Bubinator

EMMERICH AM RHEIN - Een 18-jarige inwoner van Lobith is zondagavond in zijn auto overvallen in het Duitse Elten. Dat meldt de Duitse politie

Hij wachtte in zijn wagen bij een dichte spoorwegovergang toen hij plotseling door drie mannen werd bedreigd. Een van hen toonde de bestuurder een ongeveer 30 centimeter lang keukenmes, terwijl een andere geld eiste. Het slachtoffer gaf daaraan gehoor. De overvallers gingen ervandoor over het spoor richting Nederland. Het drietal is ongeveer 1,80 meter lang. Ze waren in het zwart gekleed en droegen bivakmutsen.

