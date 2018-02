PvdA Harderwijk brengt magazine uit in aanloop naar verkiezingen

HARDERWIJK - PvdA-lijsttrekker uit Harderwijk Wilco Bos de eerste exemplaren van het magazine Samen uit aan de presentatoren van het radioprogramma Raadstaal van Harderwijk FM.

In dit magazine draait het niet om ons verkiezingsprogramma, maar om de verhalen en de mensen erachter; over wat jongeren nodig hebben om in Harderwijk te blijven wonen. En wat de cultuursector verwacht van de gemeente. Over de vrijwilligers die Harderwijk zo mooi maken en over mantelzorgers. Daarnaast kan de lezer in het magazine kennismaken met de top vijf van de lijst, is te lezen in een persbericht.

De komende maand verspreidt de PvdA dit magazine met de Rode Bakfiets in Harderwijk. Maar omdat het magazine niet huis aan huis wordt verspreid, is Samen ook online lezen op de website van PvdA Harderwijk.

Kijk hier voor de kandidatenlijst van de PvdA Harderwijk voor de komende verkiezingen