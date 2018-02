Minister Van Nieuwenhuizen wil vertrouwen over vliegveld Lelystad herstellen

De stichting is het vertrouwen in het ministerie kwijt nadat bekend werd dat op het ministerie rekenmodellen worden gebruikt waarbij sprake is van 60.000 in plaats van 45.000 vliegbewegingen.

Actiegroep Red de Veluwe heeft altijd gepleit voor herindeling van het hele luchtruim, maar daar nemen ze geen genoegen meer mee. Ze eisen nu dat het hele vliegveld niet doorgaat. De opening staat nu gepland voor 2019.



Er is veel protest tegen de nieuwe vliegroutes. Het afgelopen jaar ontstond onrust nadat bekend werd dat de nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad laag over delen van Overijssel en Gelderland lopen. De vliegtuigen moeten laag vliegen omdat ze onder het luchtruim van Schiphol doorgaan.

De nieuwe cijfers werden zondag bekendgemaakt door Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel, die demonstratief uit het bewonerscomité stapte toen hij van de nieuwe berekeningen hoorde.

De nieuwe cijfers gaan uit van het geluid en niet van vliegbewegingen. Met stillere vliegtuigen zouden er voor dezelfde hoeveelheid geluidsoverlast meer vliegtuigen kunnen vliegen.

Enorm geërgerd

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) laat weten dat er niet opeens meer vliegtuigen boven de regio komen: 'We beginnen met tienduizend vliegbewegingen en gaan dan monitoren voor we verder gaan.'

'Ik heb afgelopen december in de krant gelezen dat er een wachtgebied voor vliegtuigen boven onze gemeente komt,' vertelt wethouder Groot Wesseldijk van de gemeente Lochem na het gesprek met de minister. 'Ik heb me daar enorm aan geërgerd. Het ministerie heeft ons voor een gesprek uitgenodigd.'

De minister vindt het spijtig dat het vertrouwen in de overheid weg is. 'Ik vind dat heel jammer op dit dossier en besef dat we als overheid een hele taak hebben om het vertrouwen weer terug te winnen.'

Stel een deltacommissaris aan voor de luchtvaart. Baron van Voorst tot Voorst Nationaal Park De Hoge Veluwe

Later op de middag is in Ede een tweede gesprek. Seger Baron van Voorst tot Voorst van Nationaal Park De Hoge Veluwe is één van de aanwezigen. 'Stel een luchtvaartcommissaris aan met ruime bevoegdheden. Geef die tien tot twintig jaar de tijd voor een groot plan dat moet leiden tot een vliegveld in zee,' zegt de directeur van het park.

'Daar ben ik serieus over. Het is best te betalen. We hebben ook een ecologische hoofdstructuur aangelegd waar we dertig jaar over hebben gedaan.'

Nadenken over klachten

Wethouder van Ede Leon Meijer is positief na het gesprek. 'Men denkt na over de klachten, dat is goed. Tegelijkertijd wordt over meer vliegtuigen gesproken. Dat is in mijn ogen de verre toekomst. Als we er maar geen last van hebben.'

De minister reisde aan het eind van de middag af naar Lelystad voor een derde gesprek. Binnen enkele weken moet ze een besluit nemen over de vliegroutes in het hoofdpijndossier.