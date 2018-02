Deel dit artikel:











Lijsttrekker GroenLinks Ede vertelt over natuur, muziek en de verkiezingen

EDE - 'Groene omgeving, goede infrastructuur, goede ov-verbindingen, goede scholen; Ede heeft eigenlijk alles.' Dat zegt Ellen Out. De nu bijna 16 jaar in Ede woonachtige Out is lijsttrekker van GroenLinks Ede. Ze bezocht de studio van EDE FM voor een interview.

'Wij hebben hier eigenlijk alles wat wij nodig hebben, daarnaast kan je hier goed en rustig leven', zei Out onder meer. De frontvrouw van GroenLinks was te gast in de platenlijsttrekker op EDE FM. In dit programma wordt het verkiezingsprogramma de partij van de lijsttrekker die te gast is besproken, en komt de favoriete muziek aan bod. Onderwerpen varieerden van snelheid op de A12 terugbrengen tot werkgelegenheid en onderwijs en zorg. Luister hier het hele gesprek terug. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl