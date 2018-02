'Muur van Mussert mag wegrotten'

EDE - Lijsttrekker van de Edese 65pluspartij was te gast bij het EDE FM-programma Studio C. Hij vertelde daar dat hij weinig op heeft met de roemruchte Muur van Mussert, die nog dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

'Dat ik het weinig heb in mijn programma over kunst en cultuur berust op toeval. Aan de andere kant is het bij mij een soort stokpaardje. Ik wil niet de discussie aangaan, maar ik wil mij ook niet op de borst kloppen dat ik er veel van weet' zei De Haan in Studio C, een programma dat handelt over kunst en cultuur.

George de beeldhouwer

George de Haan was op de expositie Schatten van Lunteren te zien met een beeld. Daarover vertelt hij: 'Ik maak beelden. In mijn jeugd deed ik al veel met beelden. Zo maakte ik geen sneeuwpop als er sneeuw lag; ik maakte gerust een Mariabeeld. Als wij dan op zondag naar de kerk gingen, ik was katholiek, stond er een groot Mariabeeld van sneeuw voor de kerk. Later leerde ik mijn vrouw kennen. Zij studeerde vrije kunst. Na mijn studie heb ik een jaartje niets gedaan, ik stond toen al bekend als beeldhouwer. Na dat jaar ging ik werken en na mijn pensioen heb ik mijn hobby weer opgepakt.'

Het interview is hier in het geheel terug te luisteren

Na verloop van tijd draait het gesprek op het behoud van erfgoed; de muur van de beruchte NSB'er Anton Mussert. De Haan heeft een duidelijke mening over die. 'Mijn stelling is: in beginsel mag die muur wegrotten. Dit kan je de huidige ondernemer van het terrein niet aandoen. Houd daarom een stukje Mussertmuur over. Verplaats het naar Ede-stad en plaats het bij een oorlogsmonument, want daar komen mensen herdenken.'