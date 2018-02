Partijen gemeente Berkelland plakken samen posters

BORCULO - De partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Berkelland gaan op vrijdagavond 9 februari vanaf 18.30 uur gezamenlijk aan de plak in Borculo.

Op de gemeentewerf in Borculo komen vrijwilligers van de partijen samen om de posters op de borden te plakken. Er zijn in totaal 23 locaties in de gemeente Berkelland waar verkiezingsborden te vinden zullen zijn. Voordat deze borden op deze locaties worden opgehesen, moeten ze uiteraard eerst zijn uitgerust met de gezichten van de toekomstige raadsleden.

Samen plakken

Voor het eerst worden deze borden gezamenlijk op één avond beplakt door de deelnemende partijen. Iedere partij wordt vertegenwoordigd door twee bordplakkers die hun handen uit de mouwen zullen steken om dé beste plek op de borden proberen te veroveren. Of de plakstrijd net zo hevig zal zijn als de strijd om een zetel, dat moet natuurlijk nog blijken.

Een week na de plakavond worden de borden opgezet en zal door iedere burger van de gemeente te zien zijn welke partijposter de meest prominente plek heeft weten te veroveren.