Ravage op Slingerparallel na ongeval bij Ulft

ULFT - Meerdere voertuigen zijn maandagochtend op elkaar geknald op de brug tussen Ulft en Silvolde. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar er was sprake van veel blikschade.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.45 uur op de brug over de Oude IJssel op de Slingerparallel N317 tussen Ulft en Silvolde. Een auto raakte door het gladde wegdek in de slip, waardoor achterliggende voertuigen moesten remmen. Het gevolg was een kleinschalige kettingbotsing tussen drie auto's en een bestelbusje. Een vrachtwagen vanuit de richting Silvolde kon de andere voertuigen nog net ontwijken.



Diverse betrokken voertuigen moesten na het ongeval worden weggesleept. Een ambulance kwam ter plaatse voor controle, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De Slingerparallel is een tijdlang afgesloten voor het verkeer.