CDA Bronckhorst wil waterkrachtcentrale

BRONKHORST - Het CDA in de gemeente Bronckhorst wil dat in die gemeente een proef wordt gehouden met een waterkrachtcentrale in de IJssel. De centrale zou moeten helpen om het doel van energieneutrale gemeente in 2030 te halen.

De centrale is ontwikkeld door een bedrijf uit Baak. Ook moeten wat het CDA betreft zoveel mogelijk daken van huizen en bedrijven worden ingezet om zonnepanelen op te leggen. Wat het CDA in Bronckhorst niet wil, is dat landbouwgrond wordt opgeofferd om er solarparken op aan te leggen. De partij ziet meer in grote windmolens. Tijdens een werkbezoek aan proefboerderij de Marke in Hengelo (Gld) kreeg de fractie van het CDA Bronckhorst van landbouwvertegenwoordigers te horen dat die ook in de vergisting van mest een goede duurzame energiebron zien. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl