Alleen maar mannen bij dansgarde 'De Beekse Heerlijkheden'

BEEK-UBBERGEN - Dansgarde 'De Beekse Heerlijkheden' uit Beek zien we tijdens een optreden bij het Prinsentreffen in Nijmegen. Een bijzondere groep, want hij bestaat uit alleen maar mannen, en het merendeel is de veertig gepasseerd.

Twee jaar geleden kwam Cees Hendriks uit Beek op het idee tijdens de carnaval in het dorp. Hij vond het aanbod erg tegenvallen, en dacht, dat kan beter. Hij voegde meteen daad bij woord, en nog diezelfde avond had hij dertien enthousiastelingen bij elkaar. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl