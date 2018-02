Deel dit artikel:











'Lokaal? Dat zijn we allemaal'

APELDOORN - Lokaal Apeldoorn in klaar voor de verkiezingen. De partij hecht aan de lokale identiteit en bestuur als partij en wil focussen op alle Apeldoorners, dus niet specifiek op religie, sociale groepering, culturele achtergrond of leeftijd, is te lezen in een persbericht.

Lijsttrekker voor de komende verkiezingen is de huidig fractievoorzitter Wim Willems. Kijk hier voor een overzicht van alle kandidaten Lokaal Apeldoorn komt voort uit de samenvoeging van de fracties van Leefbaar Apeldoorn en de voormalig fractieleden van Gemeentebelangen. De huidige fractie heeft meer dan 25 jaar politieke en bestuurlijke traditie. De partij zegt succesvol te zijn, omdat Lokaal Apeldoorn 'zich moeiteloos kan aanpassen aan de zich snel wijzigende maatschappelijke en economische omstandigheden en omdat de partij een breed netwerk nastreeft, zowel om de bevolking, instellingen, bedrijven en andere politieke partijen'. Lokaal Apeldoorn voelt zich niet comfortabel bij vastliggende kaders en beton gegoten partijstandpun­ten, omdat dit Apeldoorn en de dorpen mogelijk tekort doet. Hoofdzaken Lokaal Apeldoorn wil iedereen die Apeldoorn een warm hart toedraagt vertegenwoordigen in de r­aad. Het programma gaat niet in op details, maar geeft een visie op hoofdzaken. Lokaal Apeldoorn gaat bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg en streeft naar meebesturen door middel van wethouder(s). Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van Lokaal Apeldoorn