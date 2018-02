UPDATE: Enorme toeloop inschrijving Vierdaagse; site weer bereikbaar

NIJMEGEN - Het is weer mogelijk om je in te schrijven voor de 102de Nijmeegse Vierdaagse. Maandag om 10.00 uur uur startte de inschrijving en dat trok gelijk zoveel mensen dat de site het verkeer niet aankon. De site liep vast en was zelfs enige tijd uit de lucht.

Inmiddels doet de site het weer. Het kan wel wat langer duren voordat de mensen de bevestiging van hun inschrijving krijgen.

Jennifer Bus van de organisatie is verrast door de enorme toeloop. 'We hadden wel een piek verwacht en dat ook doorgegeven aan onze hostingpartner, maar dat de site nu onbereikbaar is zagen we niet aankomen.'

Inschrijving dit jaar anders

De enorme piek in het aantal aanmeldingen zou kunnen liggen doordat de inschrijving dit jaar anders is. Voorgaande jaren waren er verschillende inschrijfperiodes, nu kan iedereen zich tegelijk inschrijven.

Volgens Bus is er achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing om zo snel mogelijk weer online te gaan. En dat lukte, rond half 12 was het weer mogelijk om je in te schrijven.

Voor wie deze maandag achter het net vist: geen paniek, je kunt je nog tot 23 maart middernacht inschrijven. Het tijdstip van inschrijven heeft geen invloed op je kansen om wel of niet ingeloot te worden.

De Vierdaagse is dit jaar van 17 tot en met 20 juli.