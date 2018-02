Niet vergeten: uiterlijk vandaag de kandidatenlijst inleveren

ARNHEM - In de agenda's van de politieke partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, staat de vijfde februari groot aangekruist. Op die dag moeten namelijk de kandidatenlijsten ingeleverd worden bij het centraal stembureau in hun gemeente.

De naam van de kieslijst moest eind december al worden vastgelegd. Die datum heeft bijvoorbeeld de nieuwe Nijmeegse partij van voormalig PVV-statenlid Tineke Poortinga gemist. Zij splitste zich pas in januari van de partij van Geert Wilders af. Ook de Arnhemse Bond van Wetsovertreders miste de boot.

De dag na het inleveren van de kandidatenlijsten buigt het centraal stembureau zich over de lijsten. Dat gebeurt in een zitting, die niet openbaar is. Vrijdag moet duidelijk zijn wie mee kan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Zie ook: Bond van Wetsovertreders kan niet meedoen aan verkiezingen in Arnhem