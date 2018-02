Deel dit artikel:











Oorzaak schoolbrand niet meer te achterhalen Foto: Michael de Keizer

METEREN - De politie heeft niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de grote brand op oudejaarsdag in een school in Meteren. Het onderzoek is afgesloten.

De Meester Aafjesschool liep veel schade op. Twee kleuterlokalen werden verwoest, andere lokalen hadden rookschade. Er werd naar sporen gezocht en er zijn getuigen gehoord. Maar dat bracht geen duidelijkheid, meldt de politie. 'Zo was niet vast te stellen dat bijvoorbeeld vuurwerk de oorzaak was of dat er sprake was van brandstichting.' Zie ook: Schoolbrand Meteren: Elk jaar schade, maar nog nooit zo erg

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl