Twee doden bij ongeluk N315; gladheid waarschijnlijk oorzaak Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

RUURLO - Op de Zelhemseweg (N315) bij Ruurlo zijn maandagmorgen twee mannen uit Hengelo (Ov.) om het leven gekomen bij een ongeluk met twee auto's. Ze zijn 24 en 27 jaar oud. Een man van 49 uit Wehl is in kritieke toestand met de traumaheli naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Volgens de politie is het ongeluk waarschijnlijk veroorzaakt door gladheid. De Hengeloërs kwamen met hun auto in een slip terecht en belandde op de andere weghelft. Een frontale aanrijding met de auto van de man uit Wehl was het gevolg. Het duurde uren voordat de lichamen van de Hengeloërs uit de auto konden worden gehaald. De weg blijft waarschijnlijk de hele ochtend dicht. Verkeer wordt omgeleid. De politie over het ongeluk: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl