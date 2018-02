Juf Ank: 'Als je carnavalskraker maakt op gejat lied, doe het dan goed'

WIJCHEN - 'Juf Ank' uit De Luizenmoeder is niet zo blij met het carnavalslied Hallo van de Gebroeders Rossig uit Wijchen. 'Het is niet Juf Ank-waardig', zei actrice Ilse Warringa die de juf speelt onlangs in 5 Uur Live op RTL4. Maar Juf Ank zelf wordt ook niet gespaard.

'De derde regel wordt niet zo goed gezongen', zei Warringa die de razend populaire Juf Ank in De Luizenmoeder vertolkt. Op haar Instagramaccount meldt Warringa: 'Áls je dan een carnavalskraker maakt op een gejatte melodie, doe het dan alsjeblieft wel een beetje goed.'

Hallo Allemaal

Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie zijn een hit in carnavalsland met hun lied Hallo Allemaal. Ze werden geïnspireerd door André van Duin die in DWDD het liedje van Juf Ank zong. In een mum van tijd werd het lied van de gebroeders het meest gedownloade nummer in iTunes.

Ook namen ze in Wijchen een clip op. Dit gebeurde op basisschool De Viersprong.

Het lied van de Gebroeders Rossig:

Overigens krijgt ook Juf Ank repliek en wel van een leerkracht uit Maastricht. 'Het Luizenmoederlied is niet letterlijk overgenomen, maar je hoort wel de gelijkenis met mijn lied', zegt Marijke Greweldinger tegen 1Limburg.

Ze gaat verder: 'Ik werd er door iemand op geattendeerd dat het lied wel héél erg veel op mijn versie leek. Toen ik het hoorde werd ik er een beetje door overvallen. Er zitten heel veel overeenkomsten in.'

Greweldinger schreef het liedje Hallo in 1988 ter gelegenheid van de geboorte van haar dochter. Ze hoeft geen geld. 'Ik zou het alleen leuk vinden om te weten of ze mijn lied als inspiratiebron hebben gebruikt. Een stukje erkenning is meer dan voldoende.'

Overigens blijft de serie De Luizenmoeder een kijkcijferkanon. Zondagavond keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar.

