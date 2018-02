Zwaargewonde automobilist (21) in zorgwekkende toestand

NIJKERK - De 21-jarige man die zondagochtend zwaargewond raakte bij een ongeluk in Nijkerk, ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Dat meldt korfbalclub ODIK in Barneveld, waar hij trainer is en in het tweede team speelt.

Het gaat om Richard Punt uit Barneveld. Hij reed rond 4.00 uur op de Barneveldseweg bij een eenzijdig ongeluk tegen een boom. Na het ongeluk werd hij naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Inmiddels wordt hij in slaap gehouden in een ziekenhuis in Amsterdam.

Het bestuur is aangeslagen, staat in een verklaring op de website. 'De sportieve successen en het kampioenschap dat we vierden, zouden we als het kon zo inruilen voor zijn gezondheid.' Het eerste team van ODIK werd zaterdagavond kampioen in de zaal. Punt zat toen als reserve op de bank.

Machteloos

'Niets kunnen doen om hem te kunnen helpen, voelt machteloos', schrijft het bestuur. 'We zijn dankbaar dat hij in goede handen is van de artsen en putten moed uit het feit dat we hem kennen als een doorzetter die binnen de lijnen altijd voorop gaat in de strijd. We hopen dat zijn vechtlust hem nu ook helpt in de strijd die hij voert in het ziekenhuis.'

Zondagmiddag was er voor leden van de korfbalclub gelegenheid om elkaar naar aanleiding van het ongeluk te ontmoeten in de kantine.

Zie ook: Auto botst tegen boom: bestuurder zwaargewond