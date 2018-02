Deel dit artikel:











Li Jie kan titel Top 16 niet prolongeren Foto: EPA

MONTREUX - Tafeltennisster Li Jie uit Ede is er niet in geslaagd haar titel op de Europese Top 16 te prolongeren. De 33-jarige Nederlandse moest in de finale in Montreux buigen voor de Roemeense Bernadette Szocs: 4-1 (12-10 8-11 11-6 11-5 11-7).

Voor de als eerste geplaatste Jie was het de vierde keer dat ze in de finale stond van het toernooi dat voorheen werd gespeeld door de beste twaalf speelsters van Europa en tegenwoordig tussen de beste zestien. Vorig jaar won Jie het toernooi voor het eerst. In de finale was het spannend in de eerste twee games, maar daarna won de als achtste geplaatste Roemeense eenvoudig de derde en vierde game. In de vijfde game kwam Jie al snel op een 4-1-achterstand, die ze niet meer ongedaan kon maken. Op 10-7 benutte Szocs haar eerste matchpoint. De winnares deed na haar overwinning een dansje op de tafel: