D66 Heumen laat zich inspireren door Maarten Luther

HEUMEN - D66 Heumen voerde zondagmiddag in Malden een ludieke actie uit in het kader van haar verkiezingscampagne. Kandidaat-raadsleden van deze nieuwe deelnemer aan de lokale gemeenteraadsverkiezingen ‘nagelden’ symbolisch een poster met 11 standpunten aan de deur van het gemeentehuis.

Zij lieten zich inspireren door een legende over Maarten Luther, die in de zestiende eeuw hetzelfde zou hebben gedaan met 95 stellingen op de deur van een kerk in Wittenberg.

'Wij zijn een nieuwe partij en we moeten onszelf kenbaar maken,' zegt lijsttrekker Frank Eetgerink, die zelf de hamer ter hand nam. 'Daarnaast willen we transparantie in deze gemeente, want grote projecten zijn dat niet altijd hier. Die transparantie willen wij brengen. Daarom spijkeren we nu onze standpunten aan de deur van de gemeente: we willen het laten zien en er op afrekenbaar zijn.'

Vernieuwen

Het aanknopingspunt met inspiratiebron Maarten Luther, wiens kritiek op de katholieke kerk de Reformatie in gang zette, is het kernwoord 'vernieuwen'. ; Het is waarschijnlijk een legende dat Luther zijn stellingen op de kerkdeur spijkerde,' vertelt kandidaat-raadslid Marvin van Gelder, ‘maar wij willen ook vernieuwing teweeg brengen. Dat willen we in het openbaar, waar iedereen het kan zien, zodat iedereen weet waar wij als D66 voor staan.'