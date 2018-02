Brand tijdens NK meerkamp in Apeldoorn, Omnisport ontruimd

APELDOORN - De NK meerkamp indoor in Apeldoorn zijn zondag aan het begin van de avond kort onderbroken geweest omdat het brandalarm afging. Het pand moest worden ontruimd.

Volgens de Atletiekunie was er een kleine brand op de plaats waar atleten zich opwarmen voor de wedstrijden. De warming up is verplaatst naar de 60 meter baan.

De brandweer werd gewaarschuwd door een rookmelder in Omnisport. Na korte tijd kon iedereen weer naar binnen.