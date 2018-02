Actie via Tikkie voor behandeling van vader met MS

GROENLO - Inzamelingsacties voor operaties in het buitenland zijn er heel veel. Familie en vrienden van patiënten proberen de dure behandelingen van vaak tienduizenden euro's te bekostigen met allerlei acties. Met wisselend succes, want het gebeurt regelmatig dat het streefbedrag niet wordt gehaald.

De 19-jarige Angela Radovanović en haar familie proberen het dit weekend via Tikkie, een betaalapp van ABN AMRO. Met de app kun je iemand anders via bijvoorbeeld Whatsapp een betaalverzoek sturen. Dat kan handig zijn na bijvoorbeeld een etentje met een hele groep, maar in dit geval kun je je vrienden vragen om te doneren voor het goede doel.

Petko Radovanović is de vader van Angela. Hij heeft sinds 2001 de ziekte MS en gaat steeds verder achteruit. De familie heeft stichting Ouder zonder MS opgericht om geld op te halen voor een stamcelbehandeling in Mexico.

Ze hopen dat Petko door die behandeling niet verder achteruit gaat. Voor de reis en behandeling is wel veel geld nodig: 80.000 euro. Er is al zo'n 13.000 euro opgehaald met allerlei acties, en dit weekend kwam daar de Tikkie-actie bij.

Sociaal experiment

Die werd bedacht door een neef van haar vader. De familie noemt het zelf een 'sociaal experiment' en hoopt dat mensen 1 euro doneren. De bedoeling is dat wie heeft gedoneerd een Tikkie stuurt naar vrienden met de vraag of die ook 1 euro willen geven. Op die manier moet binnen een dag het resterende bedrag van 67.000 euro worden binnengesleept. Dat gaat sowieso niet lukken, want de deadline is maandagochtend en zondag was er aan het begin van de avond 800 euro opgehaald.

Geen punt, zegt Angela. De Tikkie-actie stopt wel, maar niet de inzameling voor de behandeling in Mexico. 'We hebben geen einddatum. Als het geld bij elkaar is dan stopt de actie.' Met haar familie gaat ze daarna brainstormen welke acties er verder nog komen.

Het is niet het enige goede doel dat probeert via Tikkie aan fondsen te komen, laat ABN AMRO weten. 'Goede doelen zien de mogelijkheden om mensen zo te laten doneren', zegt Edwin van der Molen die bij de bank aan Tikkie werkt. De komende jaren wordt dat verder uitgebouwd.