Gulle gever schenkt Toon en Jolanda een nieuwe hond na diefstal

Jolanda kan zich dat moment nog goed herinneren, 'Toen mijn man thuiskwam, zag hij dat de poort op een heel vreemde manier gesloten was. De pinnen zaten wel in het asfalt, maar de ketting hing los en de oude hond zat alleen op de stoep.' Luca was weg.

Net een kind

Wilbert van Daelen trok zich het lot van het tweetal zo erg aan dat hij een hond uit zijn eigen nest geeft. 'Een pup is net als een kind, en Luca was echt net een gezinslid aan het worden. Daar blijf je vanaf.' Dat gaf Van Daelen de doorslag om Fox aan de familie Peters cadeau te geven, net als Luca een Mechelse herder.

Ondanks de goede gedachte achter de schenking is Van Daelen toch een beetje emotioneel als de hond in de auto van Peters wordt gezet. Het tweetal heeft afgesproken om over een tijdje samen een kop koffie te drinken.

Rustig wennen

Peters is ontzettend blij met de nieuwe hond. Hij denkt dat het beestje goed binnen het gezin past. 'We hebben nog een 15-jarige bordercollie. Die gaan we rustig met Fox laten wennen en dan moet het vast en zeker goed komen.'

