Mensen met autisme willen huis zonder herrie: 'Zit rechtop in bed als buren gordijnen dichtdoen'

Daaf de Kok van KlasseWonen: 'We denken dan aan bijvoorbeeld hofjes met kleinere woningen waar mensen met autisme zelfstandig kunnen wonen. Deze mensen hebben verder geen hulp nodig, ze willen alleen in een omgeving wonen met minder prikkels, of in ieder geval een omgeving waar daar rekening mee wordt gehouden.'

De buren die met de deuren slaan, de lift die suizende geluiden maakt; niemand vindt het fijn om te horen, maar Erik Jan Scholtens raakt er in zijn flat in Arnhem helemaal gestrest van. 'Ik kan me daardoor minder goed concentreren', zegt hij.

Egbert Boerma uit Nijmegen herkent dat. 'Als de benedenburen 's avonds laat de gordijnen dichtdoen, zit ik rechtop in bed. Zij kunnen zich niet voorstellen dat ik daar zo'n last van heb. Ik heb last van herrie waar gewone mensen geen last van hebben.'

Stress

Erik Jan en Egbert hebben allebei een vorm van autisme, maar kunnen prima zelfstandig wonen. En daar zit het probleem, vertelt Daaf de Kok. 'Zorginstellingen hebben soms wel speciale prikkelarme woningen, maar deze mensen vallen niet onder een zorginstelling. In gewone huizen zijn veel te veel prikkels. Wij komen na een drukke dag thuis en kunnen daar ontspannen. Deze mensen niet, omdat er thuis te veel prikkels zijn. Daardoor ontstaat stress, depressies en kunnen mensen niet meer goed meedoen.'

De vereniging KlasseWonen is in 2015 opgericht. De club richt zich samen met vier vrijwilligers, zoals een architect en projectontwikkelaar, op het realiseren van woonprojecten voor mensen met autisme en een normale begaafdheid. Daaf de Kok: 'Gemeenten en woningcorporaties staan vaak positief tegenover ons voorstel, maar als puntje bij paaltje komt haken ze toch af. Ze zijn bang voor hogere kosten of omdat bureaucratische regels in de weg zitten. Dat moeten we met elkaar oplossen.'

Droom die uitkomt

Erik Jan en Egbert willen allebei het liefst wonen in een goed geïsoleerde woning tussen andere mensen met autisme. Egbert: 'Als er dan toch herrie is of andere prikkels, dan kun je bij elkaar terecht met je verhaal, dan word je begrepen. Dat voelt heel veilig. Het zou een verademing zijn als ik zo kon wonen.' Erik Jan vult aan: 'Dat zou een droom zijn die uitkomt.'

Die droom wordt eind dit jaar al een beetje werkelijkheid. Dan worden in Nijmegen woningen gebouwd voor mensen met autisme die geen zorg van een instelling nodig hebben.