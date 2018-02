Tarik Tissoudali speler van de week

DOETINCHEM - Tarik Tissoudali is de speler van de week in de strijd om de Gelderse voetballer van het jaar.

De vleugelspits debuteerde ijzersterk bij De Graafschap. Hij had drie assists en scoorde zelf ook nog fraai. Tissoudali krijgt daarvoor vijf punten. Mason Mount van Vitesse was goed voor vier punten. De huurling van Chelsea was de beste man aan de bal tegen Groningen en maakte bovendien de 2-0. Zijn ploeggenoot Tim Matavz kreeg drie punten. Hij scoorde zelf niet, maar voetbalde wel uitstekend mee.

De overige punten gingen naar spelers van De Graafschap. Mark Diemers kreeg er twee voor zijn drie doelpunten en doelman Filip Bednarek één, vooral vanwege zijn gestopte strafschop bij de stand 0-0.

Milot Rashica (foto), die inmiddels verkocht is door Vitesse aan Werder Bremen, is leider in het klassement.

TUSSENSTAND:

Milot Rashica (Vitesse) 34

Mason Mount (Vitesse) 21

Ferdi Kadioglu (NEC) 20

Arnaut Groeneveld (NEC) 16

Daryl van Mieghem (De Graafschap) 14

Remko Pasveer (Vitesse) 14

Jordy Tutuarima (De Graafschap) 13

Tim Matavz (Vitesse) 12

Filip Bednarek (De Graafschap) 11

Guram Kashia (Vitesse) 10

Bryan Linssen (Vitesse) 10

Thulani Serero (Vitesse) 10

Anass Achahbar (NEC) 9

Mo Rayhi (NEC) 7

Wojciech Golla (NEC) 7

Sven Braken (NEC) 7

Gregor Breinburg (NEC) 6

Arnold Kruiswijk (Vitesse) 5

Sven Nieuwpoort (De Graafschap) 5

Anthony van den Hurk (De Graafschap) 5

Youssef El Jebli (De Graafschap) 5

Tarik Tissoudali (De Graafschap) 5

Mark Diemers (De Graafschap) 5

Navarone Foor (Vitesse) 4

Steeven Langil (NEC) 4

Alexander Büttner (Vitesse) 3

Ted van de Pavert (NEC) 3

Fankaty Dabo (Vitesse) 3

Andrew Driver (De Graafschap) 3

Lars Nieuwpoort (De Graafschap) 3

Jordan Larsson (NEC) 3

Thomas Oude Kotte (Vitesse) 3

Thomas Bruns (Vitesse) 2

Joris Delle (NEC) 2

Michael Heinloth (NEC) 2

Matt Miazga (Vitesse) 1

Mart Dijkstra (NEC) 1