Inschrijving Nijmeegse Vierdaagse van start

NIJMEGEN - Wandelaars kunnen zich vanaf 10.00 uur inschrijven voor de 102de Nijmeegse wandelvierdaagse.

Deelname is dit jaar zo'n 25 procent duurder geworden, omdat de organisatie kampt met teruglopende sponsorinkomsten en meer geld uitgeeft aan onder andere veiligheid. Vier dagen meelopen kost deze editie 80 euro, 16 euro meer dan vorig jaar.

Dit jaar is er in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts één inschrijfperiode. Die termijn begint straks om 10.00 uur en duurt tot 23 maart middernacht. Er is plaats voor 47.000 wandelaars. Als er meer inschrijvingen zijn, wordt er geloot.

De Vierdaagse is dit jaar van 17 tot en met 20 juli.

