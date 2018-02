Danny Hoekman wordt weer trainer, in Qatar

NIJMEGEN - Danny Hoekman keert terug als trainer in het betaald voetbal.

De voormalige linksbuiten van onder meer NEC, Roda JC en Manchester City gaat volgend seizoen aan de slag bij Al Markihya Doha in Qatar. Hij was eerder al trainer in dat land bij Al-Nasr en Al-Mesaimeer. Daarnaast trainde hij ook clubs in Saoedi-Arabië, Duitsland, België en Finland.

De 53-jarige Nijmegenaar keerde vorig seizoen terug bij NEC als technisch manager, maar na een conflict met de clubleiding werd hij technisch adviseur. De passie van Hoekman ligt nog altijd bij het trainerschap. Qatar heeft behoefte aan voetbalmensen uit Europa, ook omdat het WK in 2022 in dat land plaats zal vinden.