Dennis Licht wint zijn eigen Midwintermarathon

In zijn eigen stad liep hij een tijd van 49 minuten en 23 seconden. Licht liep een lange solo en de concurrentie kon hem niet volgen. En dat terwijl de veelvoudig Nederlands kampioen al anderhalf jaar geleden is gestopt. "Ja, ik ben gestopt als topsporter, maar dat zegt niet dat je geen wedstrijden meer mag lopen. Hardloper ben je voor het leven."

Het was wel met recht een Midwintermarathon. "Het klinkt misschien raar, maar het leek wel alsof ik de hele tijd wind tegen had. Mijn smoel is bevroren en mijn armen zijn ijskoud. Maar ik kreeg heel veel aanmoedigingen en dan geef je nog even gas erop. Ik heb niet zitten lamballen en als iemand meewil, deed ik gewoon de dood of de gladiolen. En het zijn de gladiolen gelukkig."