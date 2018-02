Deel dit artikel:











Veldrijder Nieuwenhuis pakt zilver op WK

VALKENBURG - Veldrijder Joris Nieuwenhuis is er niet in geslaagd om zijn wereldtitel bij de beloften te prolongeren. De Achterhoeker moest op het WK in Valkenburg genoegen nemen met zilver.

De Belg Eli Iserbyt won de race en de Fransman Yan Gras kwam in Limburg als derde over de streep. Nieuwenhuis kampt al enige tijd met een beknelde slagader in de lies. Na het seizoen wordt hij daaraan geopereerd. Vorige maand werd de veldrijder uit Zelhem nationaal kampioen onder 23 jaar. Zie ook: Achterhoekse veldrijder Nieuwenhuis pakt titel bij beloften Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl