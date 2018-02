Wat doen al die forellen in het zwembad?

Al 20 jaar organiseert badmeester Rick Blasman een forellenviswedstrijd in Zwembad De Meene. De vissen zorgen ervoor dat het water tijdens de wintermaanden in beweging blijft, waardoor het minder werk is om het chloorvrije buitenbad schoon te maken voor de zomeropening.

De 9-jarige Jelle is maar wat trots op zijn vangst. Foto: Omroep Gelderland

60 forellen uitgezet

Liefhebbers kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur hun hengel uitwerpen. Het is de bedoeling dat het bad wordt leeggevist. Dat is een hele klus, want afgelopen najaar zijn er 60 forellen uitgezet.

Jong en oud doet mee. Foto: Omroep Gelderland

De vissen die niet aan de haak worden geslagen, worden later met een net uit het water gehaald en teruggebracht naar de zalmkwekerij waar ze vandaan komen.

Er worden vanmiddag zo'n 40 vissers verwacht.