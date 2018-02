Burgemeester Berkelland genomineerd voor 'groenste politicus'

BORCULO - Burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland is zondagmorgen genomineerd als een van de zes kanshebbers op de titel 'Groenste politicus 2017'.

De nominatie werd door de directeur van Natuurmonumenten bekendgemaakt in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Naast Van Oostrum (VVD) zijn Abdeluheb Choho (wethouder in Amsterdam, D66), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid, ChristenUnie), Gerben-Jan Gerbrandy (Europarlementariër, D66), Mario Jacobs (wethouder in Tilburg, GroenLinks ) en Govert van Oord (wethouder in Midden-Delfland, OGP) genomineerd. Zij sprongen bij zowel het publiek als Natuurmonumenten in het oog vanwege hun inzet en resultaten voor een groenere wereld, hun daadkracht en volharding.

Van Oostrum is sinds 2014 burgemeester van de gemeente Berkelland, één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland. De VVD'er heeft biologie gestudeerd. Hij zegt in een nominatiefilmpje de samenwerking met boeren en burgers te zoeken om de natuur en het coulissenlandschap in zijn gemeente te behouden.

Het publiek kan tot en met zondag 18 februari stemmen op hun favoriete kandidaat. Uit de drie kandidaten met de meeste stemmen kiest de jury de winnaar. Deze wordt bekendgemaakt in de live-uitzending van VARA Vroege Vogels op zondag 11 maart.