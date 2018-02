Volleybalvereniging ESV viert 50-jarig bestaan

ELSPEET - Volleybalvereniging ESV in Elspeet bestaat 50 jaar en dat is de hele week gevierd.

ESV ontstond in de vorige eeuw in Leuvenum en Elspeet en is inmiddels uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging met ruim 130 leden. 'ESV is een levende vereniging met veel leden die al jarenlang lid zijn. De meesten uit Elspeet, maar ook een aantal uit de omliggende dorpen', zegt voorzitter Gertjan Hofman.

Het jubileum is de hele week gevierd. Donderdag was de officiële dag en woensdag was er een joy- en funmiddag waaraan zo’n 120 kinderen meededen. Op de afsluitende zaterdag gaf beachvolleyballer Dirk Boelhé een clinic.

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet feliciteerde de vereniging, met een uitstraling van een gezellige vriendenclub. 'Dat stralen jullie ook uit met elkaar.' Hij overhandigde aan voorzitter Hofman een cheque van 250 euro.