Landschapsbeheer zoekt patrijzentellers

ULFT - Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is op zoek naar vrijwilligers die in het voorjaar patrijzen willen tellen in de Achterhoek. De stichting wil hiermee monitoren hoe de leefsituatie is van deze akkervogel.

'Boerenlandvogels hebben het moeilijk en de patrijs is daar een voorbeeld van', benadrukt SLG. 'Deze prachtige akkervogel zien we steeds minder op de akkers.'

De patrijs heeft het moeilijk door de intensivering van het boerenlandschap. Sinds 2013 zijn er al diverse initiatieven om de leefomgeving van de vogel te verbeteren, zoals het aanbieden van broedgelegenheid en voedsel. In Aalten werden in 2013 de handen ineen geslagen tijdens het landelijke Jaar van de Patrijs bij het project Samen voor de patrijs in Aalten. Dit leidde tot een toename van het aantal vogels in 2015.

Patrijs nog beter beschermen

Met de patrijzentelling wil SLG monitoren hoeveel patrijzen er in de regio te vinden zijn en kijken of de initiatieven zorgen voor een toename. 'Met de resultaten kunnen we de patrijs nog beter beschermen.' Volgens de stichting is de vogeltelling niet alleen voor de patrijs voordelig. 'Je vogelkennis wordt bijgespijkerd en het is gezond, want je loopt of fietst lekker buiten in het veld.'

Om mee te doen aan de telling is het wel noodzakelijk om een cursus te volgen die bestaat uit een theorie- en praktijkavond. Op 20 februari wordt er een theorie-avond in Sinderen georganiseerd en op 3 maart kunnen geïnteresseerden het veld in om mee te doen aan de telling.