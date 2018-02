Auto botst tegen boom: bestuurder zwaargewond

NIJKERK - Op de Barneveldseweg (N301) bij Nijkerk is in de nacht van zaterdag op zondag een auto van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond.

Het eenzijdige ongeval gebeurde iets na 4.00 uur. De toedracht is niet bekend. De 21-jarige automobilist uit Barneveld is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Naast de politie, brandweer en ambulance was ook de traumahelikopter opgeroepen.

De Barneveldseweg was lange tijd in beide richtingen afgesloten vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.