Deel dit artikel:











Fietser zwaargewond na aanrijding Foto: Omroep Gelderland

EDE - Bij een verkeersongeval in Ede is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige fietser uit die plaats ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer werd aangereden door een auto.

Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur op de Bennekomseweg ter hoogte van Hotel ReeHorst. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De 26-jarige automobilist uit Ede kwam met de schrik vrij. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl