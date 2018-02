'Timing van diefstal beelden is afschuwelijk'

DOESBURG - Hij kan er niet over uit: binnen een paar weken zijn in Doesburg twee werken van zijn vader gestolen. Kunstenaar Theo Renirie overleed eind 2016. Een van zijn zonen noemt de timing van de diefstallen om die reden afschuwelijk.

De twee bronzen beelden stonden allebei bij de Gasthuiskerk. Ze werden in 1997 onthuld door toenmalig burgemeester Overweg. Het paard verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag, het abstracte kunstwerk Groeivorm werd vorige maand gestolen uit de kruidentuin.

'Ik had nog de hoop dat het de gemeente was', vertelt zoon Renirie, die liever niet met zijn volledige naam in de media wil. Al snel bleek het diefstal te zijn. Dat het om twee beelden van zijn vader gaat, is volgens hem toeval. 'Over het algemeen worden de beelden weggehaald om het brons te smelten. Dat levert al gauw honderden euro's op. Het is heel duur om iets in brons te gieten.'

'Beelden beter beschermen'

Renirie vreest bovendien dat het niet het laatste beeld is dat de dieven uit Doesburg meenemen. Zo staat er nog een beeld van zijn vader op de Markt, Oma met kleinkind. Hij verwacht niet direct dat ze dat beeld weghalen, omdat het erg zwaar is en het dicht bij huizen staat.

Hij wil wel de gemeente waarschuwen, voor de andere bronzen kunstwerken die in Doesburg staan. 'Ik hoop dat ze gaan nadenken over hoe ze de beelden beter kunnen beschermen.' Hij pleit voor maatregelen als het maken van een afgietsel van de beelden, 'hoewel dat ook een dure grap is'. Een andere optie is het aanbrengen van een chip, zodat een beeld is terug te vinden met gps.

Weinig hoop op goede afloop

Renirie gaat er niet vanuit dat hij de gestolen beelden weer terugziet. 'Ik heb begrepen dat er wel eens een beeld beschadigd terugkomt, maar ik heb er niet veel hoop op.'

De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die camerabeelden hebben van de diefstallen.

Zie ook: Bronzen paard gestolen bij kerk Doesburg