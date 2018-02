Boosheid over truckershotel: 'Er is ons niets verteld'

ULFT - De komst van een truckershotel in de voormalige huishoudschool in Ulft zorgt voor onrust in de buurt. Tot enkele weken geleden wisten wijkbewoners van niets. Ze hebben het gevoel dat het hotel aan de Dierenriem hen door hun strot wordt geduwd.

Het is een pand dat bijna iedereen in Ulft kent, maar bijna niemand wist tot zo'n drie weken geleden van het truckershotel dat hier voor de zomer de deuren moet openen.

Deze voormalige school staat midden in een woonwijk en buurtbewoners zijn geïrriteerd. 'Ik ben erop tegen. Het is vooral de manier waarop het gegaan is. Er is vooraf niets met de buurt gecommuniceerd,' zegt een bewoner. Een ander is het daarmee eens. Hij is niet zozeer tegen de truckers, maar maakt zich wel zorgen over de gang van zaken.

'Truckers zijn ook mensen'

Eigenaar Don de Jong heeft toestemming van de gemeente voor het truckershotel. Hij is op de hoogte van de weerstand en irritatie, en reageert aanvankelijk kortaf. 'Truckers zijn ook mensen. Meer heb ik niet toe te voegen.'

Maar hij begrijpt wel dat er vanuit de wijk veel vragen zijn. 'Daarom hebben we aanstaande maandag met de gemeente een informatiebijeenkomst belegd, zodat we de mensen kunnen uitleggen wat wij aan het doen zijn.'

Zero tolerance

De Jong belooft te voorkomen dat er rond het pand overlast is van dronken truckers die herrie maken. 'Er zal een zero tolerance zijn. Ik heb geen alcoholvergunning en we wonen er zelf naast, dus we willen dat gedoe ook niet hebben.'

De informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gendringen is maandag om 19.00 uur.