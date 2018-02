Historische zege voor armlastig bandyteam, waar zelfs de ballen worden ingevroren

Bandy is een soort veldhockey, maar dan op ijs. Er zijn sticks en een bal, en dus geen puck. De goals zijn even groot als bij veldhockey. Daarnaast worden bij bandy de ouderwetse hockeyregels toegepast, inclusief buitenspel. Die regels verdwenen bij het veldhockey in 1996. Omdat ze met 11 tegen 11 spelen is de ijsbaan groter dan bij ijshockey.

Een van de spelers, Rens Bögels, kon niet mee en baalt nu als een stekker. Hij verwacht zijn tweede kindje. 'Mijn gouden wondertje wordt verwacht. Ik kon niet weg, balen. Maar ik ben heel blij voor ze.' Het is Nederland nog nooit eerder gelukt om goud te halen op een WK.

Bögels verwacht een jongen, maar de nieuweling gaat geen Bandy heten. 'Ik vind het een geweldige sport en mijn zoontje gaat ooit wel bandyen, maar dat wordt niet zijn naam.'

Bekijk de reportage met Bögels (tekst gaat verder onder de video):

Overwinningsroes

Wie ook thuisbleef is Tony Hengst, de vader van Twan, een van de spelers van het nationale bandyteam. Hij beleefde de overwinning juichend op de bank. Zijn zoon zit nog in China, maar via een video-verbinding kon hij kort met hem praten. 'Hij was nog helemaal in een overwinningsroes.'

Vader Hengst noemt de overwinning uniek. 'Het is in Nederland een onbekende sport.' De bandybond zit er niet warmpjes bij. Om die reden moesten de spelers volgens Hengst zelf hun tickets richting China ophoesten.

Bekijk het gesprek met Hengst (tekst gaat verder onder de video):

En dat is nog niet alles. De ballen waarmee ze op het ijs 'bandyen' worden in de vriezer gelegd, omdat ze dan langer meegaan. Hengst roemt de ploeg omdat ze in Nederland ook niet optimaal kunnen trainen. 'Er is hier simpelweg niet zo'n grote ijsbaan beschikbaar.'

Er zit nog een bijzonder verhaal vast aan bandy. Hengst vertelt dat de sport waarschijnlijk in Nederland is uitgevonden. 'Pieter Bruegel legde de sport al vast op een schilderij in 1565.'

Het gaat om dit kunstwerk:

De gouden medaillewinnaars wordt maandag gehuldigd in Nijmegen.

Zie ook: 'Nijmeegs' team voor het eerst wereldkampioen bandy