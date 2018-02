Deel dit artikel:











Dode man (59) in Wamel geen misdrijf Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

WAMEL - De man die zaterdagochtend dood werd gevonden in een sloot in Wamel (gemeente West Maas en Waal) is niet door een misdrijf of ongeluk om het leven gekomen. Het gaat om een 59-jarige inwoner van Wamel.

Een voorbijganger vond het lichaam aan de Hogeweg. Ook lag er een fiets in de berm. De politie zette de plek af met lint en er werd onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Daarbij werd ook de dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie ingeschakeld. Na het onderzoek is het lichaam van de man overgedragen aan de nabestaanden. Zie ook: Voorbijganger vindt dode in sloot Wamel Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl