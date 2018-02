Probeert een drugshandelaar voet aan de grond te krijgen op de Korenmarkt?

Het draait allemaal om Jacqueline Terberg en een vriend van haar, Tjemme van der Meer. Terberg is sinds een aantal jaar eigenaar van café Madame Touché in het Arnhemse uitgaansgebied. Afgelopen jaar kocht ze drie andere cafés: Eetcafé Touché, dat eerst Bij Oma heette, Den Koopman en De Barron.

Maar hoe komt ze aan dat geld? Dagblad De Gelderlander schreef vandaag dat ze het van Van der Meer heeft geleend en dat de gemeente onderzoek doet. De Arnhemmer werd in Spanje veroordeeld voor drugstransport.

Terberg bevestigt de lening tegenover Omroep Gelderland. 'Het klopt dat ik 55.000 euro heb geleend van een vriend van mij die eerder veroordeeld is voor drugshandel. Maar ik ken hem al sinds mijn zestiende en dit geld komt niet uit de drugshandel. Dat heb ik laten controleren. Alles is bij de notaris vastgelegd. Dit geld is honderd procent zuiver.'

Van der Meer zelf zit naast haar in Café Touché. 'Ja, ik heb drugs van A naar B gebracht en daar ben ik voor opgepakt. Ik heb mijn straf uitgezeten. Dit geld komt uit een erfenis van mijn moeder. Jacqueline had het financieel moeilijk en wil echt iets goeds neerzetten op de Korenmarkt. Ik had het geld van de erfenis op de plank liggen; ik ken haar al sinds haar zestiende, dus heb ik haar het geld geleend. Ligt allemaal keurig vast op papier bij officiële instanties.'

Wachten op vergunning

Maar waren er dan geen twijfels bij dit geld? 'Nee', zegt Terberg. 'Wat hij verder heeft uitgespookt, daar heb ik niets mee te maken. Ik vertrouw hem en dit geld heeft niets met foute zaakjes te maken. Dat weet ik zeker; dat is uitgezocht.'

De gemeente Arnhem weet het nog niet zo zeker, want ze wacht al lang op een nieuwe horecavergunning voor De Barron en Den Koopman. Er loopt een onderzoek naar haar.

Dat is niet uitzonderlijk, zegt PvdA-raadslid Martien Louwers. 'Dat doen we bij heel veel horecaondernemers om zeker te weten dat criminelen uit de onderwereld zich niet vermengen met gewone ondernemers in de bovenwereld. Ik juich dat soort onderzoeken toe.'

Bruisende plek

'Je ziet op de Korenmarkt een aantal slechtlopende cafés', zegt raadslid Jurgen Elfrink (SP). 'Dat zijn aantrekkelijke plekken voor criminelen. Daar zijn we als gemeentebestuur extra alert op, omdat we van de Korenmarkt weer een bruisende plek willen maken.'

De gemeente Arnhem wil helemaal niets loslaten over de redenen voor het onderzoek naar Terberg of wanneer het afgerond is. De onderneemster zelf is er ondertussen wel klaar mee. 'Ik heb de zaken al weer te koop gezet, want de lust om te ondernemen vergaat je wel op deze manier. Ik moet me steeds weer verdedigen terwijl er niets aan de hand is.'

